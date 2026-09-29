Я нашел ошибку
Главные новости:
Казачья песня как живая нить поколений: в Самаре прошёл областной конкурс-фестиваль имени А.Ю. Рябова
Казачья песня как живая нить поколений: в Самаре прошёл областной конкурс-фестиваль имени А.Ю. Рябова
Телебашня Самары включит подсветку в честь годовщины отечественного телевещания
Телебашня Самары включит подсветку в честь годовщины отечественного телевещания
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
В период с 30 сентября по 4 октября 2026 в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В период с 30 сентября по 4 октября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
Самарские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа
Самарские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
Прокуратура Сызрани проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в городе
Прокуратура Сызрани проверяет обстоятельства отключения холодного водоснабжения в городе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.41
0.07
EUR 96.25
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В период с 30 сентября по 4 октября в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность

147
В период с 30 сентября по 4 октября 2026 в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 30 сентября по 4 октября 2026 в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
29 сентября 2026, 16:23
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
Напомним, Самарская область стала 33-м регионом-участником проекта. В июне этого года состоялось подписание трехстороннего соглашения. Туризм
47
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
28 сентября 2026, 13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Конкретные тарифы на воду, электричество, тепло, газ и обращение с отходами устанавливаются соответствующими региональными органами. ЖКХ
628
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026, 17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования... Общество
1729

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
29 сентября 2026  16:35
В поликлиниках Самарской области идет активная прививочная кампания против гриппа
37
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
29 сентября 2026  16:23
В Самаре состоялась презентация туристических объектов федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут»
81
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
29 сентября 2026  15:59
С октября изменится расписание дачных автобусов в Самаре
152
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
29 сентября 2026  14:16
Автомобилисты Самары вновь могут проехать через перекресток улиц Мичурина и Николая Панова
202
Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре
29 сентября 2026  13:34
Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре
228
Весь список