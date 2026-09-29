В Самаре по иску прокуратуры поликлинику обязали дооснастить медицинские кабинеты

Прокуратура г. Самары провела проверку исполнения требований законодательства в сфере здравоохранения в государственном бюджетном учреждении здравоохранения.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства медицинские кабинеты учреждения укомплектованы оборудованием не в полном объеме. В частности, в кабинете физиотерапии отсутствуют приборы для лечения воспалений и последующей реабилитации, в кабинете офтальмологии – оборудование для проверки зрения, у врача-оториноларинголога – оборудование для точной диагностики слуха.

Кроме того, кабинеты хирургии и гинекологии не оснащены специализированным световым и диагностическим оборудованием для осмотров пациентов.

По результатам проверки прокуратура города направила в суд административное исковое заявление о об обязании оснастить кабинеты необходимым оборудованием.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

До вступления судебного постановления в законную силу административный ответчик начал процедуру закупки необходимого оборудования.

Окончательное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.