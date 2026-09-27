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В Минздраве признались, сколько бригад скорой выходят на сутки в Самарcкой области

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В Минздраве признались, сколько бригад скорой выходят на сутки в Самарcкой области

Чиновники от здравоохранения раскрыли информацию, касающуюся экстренной медпомощи. В Самарской области работает 3 станции скорой медпомощи и 29 их отделений, которые базируются в центральных городских и районных больницах.

— Среднесуточное число выездных бригад на всех станциях — 194, из них 16 бригад — специализированные, — такие данные обнародовали в начале сентября в областном Минздраве.

В Самарской области постоянно проживают 3 миллиона 131 тысяча 720 человек, в Самаре — 1 миллион 144 тысячи 759 человек. Плотность населения в регионе — 59 человек на 1 квадратный километр. Четыре пятых (79,66%) жителей области — горожане.

— Всего в Самарской области в 2025 году бригады скорой выезжали на вызовы 632 тысячи 542 раза, — следует из документов регионального Минздрава.

Как минимум одна машина скорой на этой неделе выбыла из строя. 21 сентября на пересечении Кирова и Нагорной столкнулись Nissan Qashqai и «Газель», которая везла пациента в больницу. От удара спецтранспорт перевернулся на бок.

По сведениям Минздрава Самарской области, в аварии пострадали трое медработников. Их состояние удовлетворительное, оказывается необходимая помощь в лечебном учреждении. Пациент скорой не пострадал. Другая бригада доставила его в больницу, пишет 63.ру.

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