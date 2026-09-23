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Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году

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Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году

Пандемия гриппа может настигнуть россиян в 2029 году, последний раз эпидемический подъем был зафиксирован в 2019 году. Об этом 23 сентября сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Эпидемический или пандемический подъем бывает примерно один раз в 10 лет. У нас в последний раз был пандемический подъем в 2019 году. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия», — сказал он в беседе с ТАСС.

Онищенко добавил, что российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые штаммы гриппа, что помогает бороться с инфекцией.

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