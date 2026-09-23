В России обновили ГОСТ на хирургические иглы впервые за 40 лет

В России с 1 марта начнет действовать новый ГОСТ на хирургические иглы, используемые для сшивания тканей во время операций. Документ заменит прежний стандарт, который действовал с 1983 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми 23 сентября ознакомилось «РИА Новости».

Новый ГОСТ, как отмечается, расширил классификацию хирургических игл. Теперь инструменты будут разделяться по форме изгиба на прямые, дугообразные, крючкообразные, лыжеобразные и сложно изогнутые, а по типу рабочей части — на колющие, колюще-режущие, режущие, шпательные и тупоконечные.

Согласно стандарту, иглы должны производиться только из нержавеющей стали. Также в документе установлены требования к качеству обработки: на внутренних поверхностях ушек не должно быть дефектов, которые могут повредить шовный материал при введении нити или использовании инструмента.

Кроме того, ГОСТ устанавливает требования к долговечности изделий. Назначенный ресурс игл должен составлять не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки, а полный средний ресурс — не менее 850 проколов при том же количестве циклов обработки. Инструменты также должны обладать устойчивостью к коррозии.