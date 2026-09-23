Новый Центр экзопротезирования и реабилитации СамГМУ ускорит оказание специализированной помощи при ампутациях

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) открылся Научно-практический центр экзопротезирования и реабилитации. Центр создан на базе НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ и нацелен на разработку и внедрение новейших технологий протезирования, оказание специализированной помощи пациентам с ампутациями конечностей, а также подготовку специалистов по протезированию для протезных предприятий. Данные виды деятельности центр будет вести как для Самарской области, так и для других регионов. Подразделение рассчитано на оказание помощи 300 пациентам ежегодно.

В открытии приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Самарской области Наталья Полянскова.

Представили возможности нового центра его руководитель Сергей Приходько - врач-травматолог, кандидат медицинских наук, автор большого количества патентов в области протезирования.

Гостям продемонстрировали оснащение центра: кабинет врача с технологиями 3D-сканирования культи и 3D-моделирования культеприёмной гильзы, гипсослепочную мастерскую, залы обучения использованию протезов, производственную мастерскую с вакуумной формовкой, 3D-печатью и участком механической обработки. Центр площадью более 300 кв. м оснащён современным оборудованием, преимущественно отечественного производства.

Как отметил Александр Колсанов, основываясь на успешном опыте и экспертизе НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, университет при создании нового подразделения нацелен на выполнение трех ключевых задач. «В первую очередь, здесь будет оказываться специализированная помощь пациентам с применением как традиционных методов, так и с применением технологии 3D-сканирования и печати. При этом новые технологии дают возможность в разы ускорить изготовление индивидуального эндопротеза по сравнению с использованием традиционных методов. Акцент будет сделан на сложных случаях ампутации, в том числе полученных в результате минно-взрывных ранений. Во-вторых, центр нацелен на разработку и внедрение новых технологических решений для протезирования и их трансфер в практическое здравоохранение как в Самарской области, так и по всей России».

Александр Колсанов добавил, что особое внимание также будет уделено подготовке кадров: планируется разработка образовательных программ для протезистов и повышение квалификации действующих специалистов. В настоящее время в СамГМУ уже разработан проект трехмодульной программы продолжительностью 108 часов, ее запуск планируется в октябре.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что создание научно-практического центра — это формирование единой замкнутой системы, в которой пациент с момента первого обращения получает не только консультацию профильных специалистов, но и все необходимые протезно-ортопедические изделия: «Данная площадка ещё раз подтверждает, что наш университет — это технологичный вуз, который занимается наукой, практикой и, что самое главное, продолжает лечить пациентов. Потребность в реабилитации есть у нас и в других регионах Российской Федерации. Поэтому в дальнейшем хотелось, чтобы центр был интегрирован в единую модель работы как министерства здравоохранения, так и социально-демографической и семейной политики, что позволит обеспечить активное межведомственное взаимодействие».

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая отметила своевременность открытия центра. По её словам, замкнутый технологический процесс позволит сократить сроки изготовления протезов: «Самое дорогое сегодня — это время. И самые современные технологии позволяют создавать протезы, которые будут максимально комфортными для тех, кто будет ими пользоваться». Она также выразила уверенность, что центр со временем станет лидирующим благодаря сильной методической и научной базе: «Здесь выстроен комплексный подход: не только изготовление протезов, но и обучение ходьбе на протезах, дальнейшая реабилитация».

Руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова назвала открытие центра особым событием, отметив, что это первый в стране центр, где соединены наука и практика: «Здесь мы увидели действительно уникальные технологии, которые позволят нашим ребятам, нашим защитникам Отечества вставать на ноги и возвращаться к мирной жизни». Она также выразила уверенность, что центр задаст необходимый темп в масштабах страны: «Технология действительно инновационная: она позволяет в кратчайшие сроки получить комплексную услугу — и протезирование, и реабилитацию, — а затем, к примеру, пойти заняться спортом или вернуться к своей прежней деятельности. В этом и состоит наша главная задача. СамГМУ создаёт уникальные технологии будущего, которые будут тиражированы и масштабированы на всю страну».