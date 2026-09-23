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Стартовало бесплатное обучение для кадровиков предприятий Самарского региона

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Стартовало бесплатное обучение для кадровиков предприятий Самарского региона

В Самарской области стартовало обучение по программе повышения квалификации «Специалист по управлению персоналом», которое организует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНОО ДПО «Таволга».

Такое обучение проводится третий год. Изменившаяся ситуация на рынке труда, когда количество вакансий выросло, а число безработных граждан снизилось, требовала новых подходов в работе кадровых служб.   Чтобы помочь предприятиям региона привлечь и удержать сотрудников, была разработана программа повышения квалификации для кадровиков.

«Обучение специалистов по управлению персоналом - важное направление развития кадровой политики в регионе. В этом году программа была пересобрана под новые запросы и потребности специалистов кадровых служб. По прошлым потокам обучения мы получили очень активный отклик, учли пожелания по усовершенствованию программы», - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Участниками программы стали специалисты по работе с персоналом - представители реального сектора экономики из различных сфер деятельности. Цель программы повышения квалификации - сформировать у руководителей и специалистов кадровых служб современные компетенции и навыки в области кадрового обеспечения и безопасности трудового коллектива, построения сильного бренда работодателя и развития корпоративной культуры, сопровождения участников СВО при их трудоустройстве и адаптации.

Обучение проходит в очно-заочной форме в объеме 72 часа. Оно включает широкий спектр вопросов и бесплатно для участников.

На первом занятии особое внимание уделили изменениям в законодательстве, регулирующем трудоустройство ветеранов СВО, а также особенностям квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал руководитель департамента административно-правовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Осетров.

Практическую часть встречи провела председатель правления РОО «Самарский кадровый клуб» Елена Шебашова. В рамках тренинга участники рассмотрели инструменты развития персонала при отсутствии отдельного бюджета: наставничество, лидерство, ротацию, внутреннее обучение и обратную связь.

«Слышала об этой программе и рада, что появилась возможность пройти обучение, - прокомментировала ведущий специалист управления персоналом ПАО «КуйбышевАзот» Ирина Мещерякова. - Это отличная возможность получить новые знания и обменяться опытом с коллегами. Меня очень интересует развитие бренда работодателя и корпоративной культуры. Надеюсь, что узнаю много полезного».

По окончании обучения работодатели получат инструменты для цифровизации документооборота и снижения кадровых рисков, а каждый участник - новые компетенции, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации.

Фото - АНОО ДПО «Таволга»

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