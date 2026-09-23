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В Самаре пройдет фотовыставка «Самарский край – единство в многообразии»

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В Самаре пройдет фотовыставка «Самарский край – единство в многообразии»

В Международный год добровольца, в Год единства народов России впервые в г. Самаре открывается персональная фотовыставка «серебряного» волонтера ДоброЦентра «Молоды Душой» Самарской области Ольги Меньшениной. Ее авторский проект посвящен красоте родного края, культуре, традициям и жизни людей многонациональной самарской земли.

Главная цель выставки – показать, что сила региона заключается в дружбе, уважении и поддержке между разными народами, бережном отношении к природным и историческим ценностям малой родины. «Эта выставка – моя попытка передать любовь жителей нашего края к родной земле», – отмечает Ольга Меньшенина.

Как фотохудожник, Ольга работает в разных жанрах. О себе она говорит так: «Я врач, увлеченный фотографией». Главная её цель – запечатлеть разнообразие жизни.

Работы Ольги Владимировны отмечены журналом Vogue Italia и международными профессиональными фотоконкурсами. С 2022 г. ее фотографии входят в топ 5-35 Международной фотопремии 35AWARDS.

В августе 2026 г. работа Ольги «Вальс цветов» была представлена на   Международном фестивале арт-фотографии «Форма, образ, воображение». В сентябре 2026 г.  работы автора вошли в экспозицию выставки «ОбъективНо» в историческом парке «Россия – моя история».

Ольга Владимировна – активный «серебряный» волонтер, участник проекта «Серебро Самарской волны: 4 русских сезона». Её работы вошли в итоговую экспозицию проекта и выставлялись в Самаре, Тольятти и пяти районах Самарской области: Хворостянском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноармейском.

Выставка проходит при поддержке Администрации Октябрьского района г.о. Самара и приурочена к празднованию 175-летия образования Самарской губернии и 440-летия г. Самары.

Дата открытия: 23 сентября 2026 года

Время: 13:00

Место: МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск»

Адрес: г. Самара, ул. Осипенко, дом 32А

Выставка будет работать до 28 октября.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

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