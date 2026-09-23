24 сентября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с Марком Львовичем Коганом. Она пройдёт под эгидой XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Марк Львович Коган – председатель Совета Городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут лаам» («Культура народу»), а также главный дирижёр и художественный руководитель Самарского концертного духового оркестра. Приглашённый гость расскажет о том, как в провинциальном городе на Волге сформировалась еврейская община, как в нём появилась крупнейшая в Европе хоральная синагога и какова её роль в культурной и религиозной жизни Самары.