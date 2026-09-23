77% самарцев планируют путешествие этой осенью

Авито Путешествия провели опрос* и выяснили, каким россияне представляют идеальное осеннее путешествие по стране. Чтобы поездка была действительно идеальной для 42% самарцев нужны красивые природные маршруты и уютное жилье (36%). Этой осенью в путешествии 40% самарцев планируют перезагрузиться и восстановить силы, а 34% хотят побыть в тишине и вдали от привычной суеты.

При этом предпочтения зависят от возраста. Молодые люди 18–24 лет чаще других выбирают поездки ради красивых видов и осенних кадров (18% голосов против 14% в среднем). У респондентов до 34 лет популярны гастропутешествия, поездки на фестивали и ярмарки, походы и трекинг. Участники опроса 35–44 лет больше других возрастных групп любят природу и загородный отдых. А после 45 лет растёт интерес к санаториям и спа: от 26% в группе 45–54 лет до 31% среди респондентов 65+. Люди старше 65 лет чаще других отвечали, что в целом не любят путешествовать осенью.

От осеннего отдыха большинство опрошенных хочет перезагрузки и восстановления сил: этот вариант выбрал 41% респондентов. Молодые люди 18–24 лет хотят побыть в тишине и отдохнуть от людей и суеты — у них этот вариант на первом месте с 32%. Люди от 18 до 34 лет стремятся проводить осенний отпуск активно и осваивать новые навыки. Респонденты 35–44 лет хотят этой осенью больше времени провести с близкими. Люди 55–64 лет чаще других хотят открывать для себя новые локации, а старше 65 лет — вдохновляться красотой осени и быть ближе к природе: жить за городом, собирать грибы и ягоды.

Главные составляющие идеального осеннего путешествия — красивые природные виды и маршруты (34%), возможность никуда не спешить (33%) и комфортная погода для прогулок (31%). Для молодых людей 18–34 лет важна вкусная сезонная еда и осенняя атмосфера с туманами и прохладой. Люди постарше больше ценят яркие краски и комфортную погоду.

Больше половины путешественников, или 67%, в этом году хотят отправиться в осеннюю поездку, которая хотя бы частично соответствует идеальному сценарию. При этом конкретные планы чаще других уже есть у респондентов старше 65 лет (15% против 12% в среднем).

Почти треть опрошенных, или 29%, готовы для идеального отдыха уехать куда угодно, расстояние от дома для них не имеет значения. Однако люди старше 65 лет чаще других готовы путешествовать только в пределах своего региона (31% против 23% в среднем), а молодые люди 18–24 лет согласны на 1–2 часа в пути (12% против 10%).

И всё же ради действительно интересного места 34% путешественников готовы провести в дороге больше времени. Респонденты 18–24 лет могут взять дополнительный выходной или отгул, а 35–44 лет — поехать дальше, чем планировали. Однако с возрастом многие перестают идти на компромиссы: старшее поколение (55+) чаще других отвечает, что не пойдут ни на какие жертвы ради осеннего отпуска.

Если россияне уже настроились на осеннюю поездку, то с возрастом они реже готовы отказываться от своих планов. Так, например, 22% путешественников старше 65 лет отправятся в поездку несмотря на возможные трудности. А вот для россиян 18–24 лет препятствиями для путешествия может стать организационные хлопоты, отсутствие подходящей компании и сложная дорога до места.

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в сентябре 2026 года.

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.