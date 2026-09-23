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Полицейские задержали учащегося колледжа, подозреваемого в краже денег из банкомата в Тольятти

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Полицейские задержали учащегося колледжа, подозреваемого в краже денег из банкомата в Тольятти

В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1994 года рождения о краже 11 тысяч рублей, которые она через банкомат пыталась зачислить на свой расчетный счет.

Заявитель пояснила сотрудникам полиции: находясь в магазине, поместила в устройство пластиковую карту, а денежные средства — в купюроприёмник. После этого, услышав характерный звук, не убедилась в пополнении счета, забрала карту и покинула помещение. Спустя некоторое время, когда деньги так и не поступили на счет, женщина поняла, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел запросили финансовые документы у владельца банкомата, осмотрели помещение, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили возможных очевидцев. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченному поступила информация о возможной причастности 18-летнего местного жителя к хищению денежных средств из банкомата.

Полицейские установили места возможного нахождения ранее не судимого злоумышленника, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что увидел открытый купюроприёмник банкомата, где находились денежные средства. Взяв чужие наличные, он потратил их на личные нужды.

В настоящее время Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемый пообещал потерпевшей возместить причиненный ущерб в полном объеме.

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