В Самаре пройдёт открытие выставки «Мир детства»

25 сентября в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытие выставки «Мир детства». Экспозиция представит работы учеников Детской художественной школы № 2 и познакомит гостей с творчеством воспитанников одного из лучших преподавателей изобразительного искусства в Самаре. В 2024 году Екатерина Вячеславовна Ляпичева стала лауреатом Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры». Её авторскую программу «Радуга творчества» отметили наградой областного конкурса «Новый формат», а выставка произведений её воспитанников в здании Правительства Самарской области получила благодарность за высокий уровень мастерства как учеников, так и учителя.

25 сентября в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка Юрия Ткаченко «Ближний круг». Экспозиция представит работы не только самого художника, но и членов его семьи. В основе экспозиции лежит идея круга как древнейшего символа благоденствия. Эта фигура не только описывает такие метафизические явления, как цикличность дня и ночи, жизни и смерти, связь времени и пространства, но и глубоко проникла в повседневность.