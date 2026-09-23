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Самарцы стали чаще выбирать йогурты и функциональные напитки

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Самарцы стали чаще выбирать йогурты и функциональные напитки

Жители Самарской области в 2025 году в среднем потребляли 192,5 кг молока и молочных продуктов на человека в год — на 66,6 кг меньше общероссийского показателя в 259,1 кг. При этом молочная корзина постепенно становится разнообразнее: покупатели всё чаще выбирают греческие и питьевые йогурты, а также функциональные кисломолочные напитки. Компания «Логика молока» изучила, как изменился спрос на основные молочные категории в Самаре за январь–август 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметно в Самаре вырос спрос на греческий йогурт — на 87%, до 248,3 тонны. Питьевые йогурты прибавили 33%, достигнув 915,8 тонны. Кисломолочные напитки, обогащенные пробиотическими лактобактериями, выросли на 24% — до 574,9 тонны.

За январь–август 2026 года продажи молока в Самаре выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,8 тыс. тонн. Продажи кефира увеличились на 28% — до 2,5 тыс. тонн.

В целом по стране спрос на молоко вырос на 2%, до 209,1 тыс. тонн, на кефир — на 5%, до 55,7 тыс. тонн. Продажи питьевых йогуртов увеличились на 20%, до 31,1 тыс. тонн, функциональных напитков — на 9%, до 16,8 тыс. тонн, греческого йогурта — на 33%, до 8,1 тыс. тонн, а безлактозной продукции — на 27%, до 16,2 тыс. тонн.

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