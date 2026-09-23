Более 3,7 млн отдал житель Самары мошенникам

В Самарской области зафиксирован очередной факт хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием. Неустановленное лицо, действуя дистанционно, под предлогом перевода средств на «безопасный счёт», завладело денежными средствами мужчины 1956 года рождения на общую сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Часть средств потерпевший передал лично неизвестной девушке у своего дома, а другую часть перевёл на различные банковские счета по указаниям злоумышленников.

Полиция напоминает:

Не выполняйте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонного разговора или в мессенджерах.

Не передавайте третьим лицам коды подтверждения, реквизиты карт и пароли.

При поступлении подозрительных звонков прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком для проверки информации.

О любых попытках мошенничества незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел.

Будьте бдительны: ваша осторожность — лучшая защита от мошенников!