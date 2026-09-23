В Похвистневском районе произошло возгорание комбайна в движении

21 сентября в 18:19 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Старый Аманак.

Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35, добровольная пожарная команда сельского поселения Старый Аманак, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии было установлено, что произошло возгорание зерноуборочного комбайна Sampo - 2065 в движении.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"