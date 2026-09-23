«АвтоВАЗ» назвал дату старта серийного производства нового кроссовера

Автоконцерн «АвтоВАЗ» в своем Telegram-канале «АВТОВАЗ. Официально» сообщил, что серийное производство кроссовера Lada Azimut стартует 25 сентября 2026 года.

Для предприятия это первый паркетник в модельной линейке. Новинка будет оснащена двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым мотором на 120 лошадиных сил и 1,8-литровым на 132 лошадиные силы. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором. Позже автомобиль получит турбомотор на 150 лошадиных сил и классическую автоматическую коробку.

Ранее стало известно, что производитель подтвердил соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001 и российскому ГОСТ Р ИСО 14001. Новые сертификаты выданы до 2029 года, пишет Лента.