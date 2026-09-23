Лобовое столкновение двух автомобилей в Богатовском районе: пострадали два человека

Сегодня, 23 сентября, в 07:42 в пожарно-спасательную часть № 117 пожарно-спасательного отряда № 15 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: на автодороге «Кинель – Богатое - Борское» произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту вызова были направлены личный состав 117-й Части вышеназванного Отряда, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей: Lada Kalina и «Волга». В результате дорожной трагедии, к сожалению, пострадали два человека. В ходе аварийно-спасательных работ личный состав оказал помощь пострадавшим, отключил аккумуляторные батареи автомобилей и произвел стабилизацию транспортных средств. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"