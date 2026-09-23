Представители Самарской таможни встретились с представителями промышленных предприятий Самарской области

Заместитель начальника Тольяттинского таможенного поста Самарской таможни Николай Малинин принял участие в мероприятии для предпринимателей Самарской области при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области. На мероприятии поднимались актуальные вопросы развития промышленных предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Николай Малинин выступил перед собравшимися с темой взаимодействия предприятий-резидентов особой экономической зоны «Тольятти» с таможенными органами. В ходе диалога участники получили разъяснения по вопросам предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и НДС для предприятий, имеющих статус резидента ОЭЗ, порядок предоставления отчетности резидентами в таможенные органы установленный приказом ФТС России от 06.12.2023 №1155.

Представители бизнеса и торгово-промышленной палаты поблагодарили Самарскую таможню и отметили важность прямого диалога с государственными органами. Стороны договорились проводить подобные встречи на постоянной основе.

Информационная справка:

45 предприятий зарегистрировано в качестве резидентов из 6 стран мира: Россия, Испания, Германия, Сербия, Турция, Нидерланды.

23 резидента уже осуществляют производственную деятельность, 7 резидентов ведут строительно-монтажные работы и 15 резидентов в стадии проектирования.

13 резидентов используют процедуру Свободной таможенной зоны.