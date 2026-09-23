количество бургерных в Самаре сократилось на 1,4% за год

По данным 2ГИС, за последний год — с сентября 2025 по сентябрь 2026 — число бургерных в крупнейших городах сократилось в пределах 1% — до 2,4 тыс. точек.

Динамика различается от города к городу. Заметнее всего число бургерных выросло в Уфе (на 10%, до 81 точки), Новосибирске (на 9%, до 111) и Екатеринбурге (на 6%, до 115). В Санкт-Петербурге за год число заведений выросло на 3%, до 444 точек на сентябрь 2026 года.

Сильнее всего сократилось число бургерных в Ростове-на-Дону — на 14% (до 76 точек) и в Нижнем Новгороде — на 13% (до 72 точек). За последний год количество заведений в Москве уменьшилось на 3%, но на столицу по-прежнему приходится более трети всех бургерных в миллионниках.

Годом ранее — с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года — количество бургерных в городах-миллионниках выросло на 47%. В Москве за тот период заведений стало больше на 40%, в Санкт-Петербурге — на 55%.