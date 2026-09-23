В Большечерниговском районе Самарской области утром 23 сентября при пожаре погиб мужчина. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии в селе Украинка поступила в местное ведомство в среду в 5:39. В населенном пункте на улице Нагорной горел пристрой двухквартирного дома.

Работали специалисты 133-й пожарно-спасательной части (пять человек, две спецмашины), создали звено газодымозащитной службы. В 6:10 огонь локализовали, в 6:25 потушили. Погиб мужчина. Возраст не уточняется, пишет Самара-МК.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»