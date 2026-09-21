Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре

Пожар на территории лодочной станции в Самаре повредил два маломерных судна и катер. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 21 сентября в 15:37. Пожар произошел в Ростовском переулке, 18, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. В тушении задействовали 11 специалистов и 3 единицы специальной техники. В 17:05 пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала, пишет Самарская газета.

Фото: МЧС России по Самарской области