Я нашел ошибку
Главные новости:
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
После ДТП с 16 пострадавшими в Самарской области возбудили уголовное дело
В Похвистневском районе Toyota съехала в кювет, пострадал человек
В Похвистневском районе Toyota съехала в кювет, пострадал человек
Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области
Начинает работу комиссия по допуску участников «Кросса нации» в Самарской области
Самарские атлеты стали призерами чемпионата и первенства мира по универсальному бою
Самарские атлеты стали призерами чемпионата и первенства мира по универсальному бою
Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре
Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре
Екатерина Кузьмичева возглавит Самарскую губернскую думу
Екатерина Кузьмичева возглавит Самарскую губернскую думу
Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика
Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика
Специалисты Самарского политеха разработали оригинальный теплообменник для мобильного обогревателя
Специалисты Самарского политеха разработали оригинальный теплообменник для мобильного обогревателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре

218
Два судна и катер пострадали при пожаре на лодочной станции в Самаре

Пожар на территории лодочной станции в Самаре повредил два маломерных судна и катер. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 21 сентября в 15:37. Пожар произошел в Ростовском переулке, 18, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. В тушении задействовали 11 специалистов и 3 единицы специальной техники. В 17:05 пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала, пишет Самарская газета. 

Фото: МЧС России по Самарской области

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
18 сентября 2026, 11:46
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
В движении загорелся автомобильный прицеп DAF XF, перевозивший груз кондитерских изделий. Происшествия
831
В Волжском районе оперативно ликвидировали возгорание надворных построек
17 сентября 2026, 11:23
В Волжском районе оперативно ликвидировали возгорание надворных построек
Для борьбы с огнем и предотвращения его распространения огнеборцы подали 2 ручных пожарных ствола. Происшествия
812
В Октябрьске ночью тушили частный дом
15 сентября 2026, 10:18
В Октябрьске ночью тушили частный дом
По прибытии было установлено, что на площади 70 квадратных метров горит частный нежилой дом. Происшествия
662
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
По итогам фестиваля
21 сентября 2026  19:39
По итогам фестиваля "Соль земли" в Самаре вручили 18 наград
237
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
423
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
379
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
418
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1118
Весь список