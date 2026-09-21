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Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика

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Подавляющее большинство студентов использует ИИ как внешнего критика

Студенты взаимодействуют с искусственным интеллектом в учебном процессе, используя пять стратегий. Подавляющее большинство учащихся (85%) использует ИИ как внешнего критика. К такому выводу пришли ученые Герценовского университета, которые провели фокус-группы со студентами разных направлений.

 

«В итоге мы описали пять стратегий взаимодействия с нейросетями: делегирующую, ориентирующую, диалоговую, критическую и координирующую. Самыми распространенными среди участников оказались критическая и делегирующая стратегии. О критической оценке ИИ-ответов, проверке фактов и использовании ИИ как внешнего критика сообщили 85% опрошенных, о сознательном определении границ делегирования — более 83%», — рассказала проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена Анастасия Микляева.

 

61% студентов признались, что используют искусственный интеллект, чтобы построить план и определить первый шаг (то есть выбирают ориентирующую стратегию). Диалоговой стратегии, при которой ИИ становится тьютором и когнитивным тренажером, придерживаются 63% респондентов. Реже всего студенты прибегали к координирующей стратегии, которая предполагает управление всей распределенной во времени деятельностью «человек + ИИ»: ее отметили 56%.

При этом, по словам Анастасии Микляевой, принципиально важно, что образовательный эффект использования нейросетей определяется не частотой обращения к ИИ, а качеством включения технологии в познавательную деятельность.

 

«Значимыми становятся цель обращения к ИИ, субъективная ценность задачи, исходный уровень компетенций и способность сохранять самостоятельный контроль над учебной работой. Именно поэтому мы предлагаем оценивать взаимодействие студентов с ИИ не по формальному признаку «использовал или не использовал», а по глубине вовлеченности в выполнение учебных задач. Секрет успешной учебы не в том, как часто студент использует ИИ, а в том, насколько глубоко он понимает, зачем и как он это делает», — резюмировала проректор.

Напомним, в РГПУ им. А. И. Герцена влияние новых технологий на учебу школьников и студентов изучается в университетской лаборатории «Когнитивные исследования в образовании». Кроме того, в вузе принята политика в отношении использования нейросетевых технологий в научно-образовательной деятельности, внесены изменения в редакционную политику научных журналов в отношении использования ИИ, подготовлен протокол использования нейросетей в образовательном процессе. Экспертные советы РГПУ по этике использования технологий искусственного интеллекта рассматривают вопросы добросовестного, этичного и методологически корректного применения ИИ при подготовке научных материалов.

 

Теги: Опрос

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