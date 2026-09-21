С цифрового рубля начнется новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности начнется с занятия «Вселенная цифрового рубля: все о новой форме денег». Его проведет заместитель Председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

Урок рассчитан на учащихся 7–11 классов и студентов колледжей. Присоединиться к трансляции можно 22 сентября в 9:30 по московскому времени или посмотреть ее в VK Видео , где будет эксклюзивная возможность задать вопросы лектору.

Осенний сезон продлится до 16 декабря 2026 года. Разобраться в финансовых вопросах помогут наставники-супергерои из вымышленного Города финансов, которые в прошлом году уже завоевали популярность у школьников. Они расскажут, как формировать личный бюджет, защитить себя от кибермошенников и, что самое главное, как ориентироваться в новейших финансовых технологиях и мире инвестиций. Всего пройдет около 800 онлайн-уроков по 29 темам.

В этом сезоне появятся новые интерактивные задания. Так, например, на часть тестовых вопросов можно будет дать ответы в свободной форме, а проверять тексты школьников впервые будет искусственный интеллект.

Записаться на уроки станет проще: для получения ссылки на трансляцию достаточно указать минимальный набор данных. После занятия участники смогут получить именной сертификат – для этого нужно заполнить расширенную анкету, которая придет на электронную почту.

Благодаря дистанционному формату обучения и адаптированному к разным часовым поясам графику занятий принять участие в онлайн-уроках смогут ребята из всех регионов страны. Расписание и каталог уроков опубликованы на сайте проекта .

Визуал предоставлен пресс-службой Банка России