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В Борском районе строится новый корпус для фтизиатрической службы

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В Борском районе строится новый корпус для фтизиатрической службы

На территории Борской центральной районной больницы ведется строительство модульного здания для оказания амбулаторной помощи пациентам с подозрением на туберкулез и с диагностированным заболеванием. Современные условия создаются по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Корпус возводится вместо пришедшего в негодность старого здания. Прежнее строение эксплуатировалось около 100 лет и перестало соответствовать современным нормам и требованиям безопасности.

«В новом корпусе будут созданы максимально безопасные и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. В частности, будет закуплено специализированное оборудование: холодильники для хранения диагностического материала и медикаментов, медицинские шкафы, рециркуляторы-облучатели для обеззараживания воздуха, микротоскоп для изучения рентгеновских снимков. Рабочие места для медсестры и врача будут укомплектованы мебелью и оргтехникой», - рассказал главный врач Борской больницы Николай Пастухов.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медработников. Лабораторные исследования продолжат проводить в лаборатории, а диагностику в основном корпусе ЦРБ – на новых цифровых рентген-аппарате и флюорографе. Медицинскую помощь будут оказывать врач-фтизиатр и медсестра, которые уже есть в штате больницы.

Завершить строительство и начать прием пациентов в модульном корпусе планируется в этом году.

В муниципальных районах и городах в этом году всего будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория. Обновление условий для оказания медицинской помощи проводится благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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