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Росздравнадзор зарегистрировал первый тест на устойчивость к антибиотику

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Росздравнадзор зарегистрировал первый тест на устойчивость к антибиотику

Росздравнадзор зарегистрировал набор реагентов AmpliSens® mecA CRISPR для выявления ДНК mecA — гена устойчивости к метициллину.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Регистрация состоялась 15 сентября 2026 года. Регистрационное удостоверение №Г004-00110-00/06793714 действует бессрочно.

Набор применяется в клинической лабораторной диагностике. Его используют для исследования биоматериала, в том числе спинномозговой жидкости, у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллинрезистентными бактериями, пишет РТ.

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