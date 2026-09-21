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В МВД рассказали об отметках о браке и разводе в паспорте

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В МВД рассказали об отметках о браке и разводе в паспорте

Россияне могут по своему желанию внести в паспорт до шести дополнительных отметок. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили «РИА Новости», что при выдаче или замене паспорта обязательными остаются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении гражданина к воинской обязанности.

По желанию владельца паспорта в документ могут внести сведения о заключении и расторжении брака, о детях — гражданах России в возрасте до 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также о действующих документах, удостоверяющих личность россиянина за пределами РФ.

Кроме того, медицинские организации могут проставить отметку о группе крови. Налоговые органы вправе внести сведения о сформированной в отношении гражданина записи единого федерального информационного регистра населения.

В июне в МВД РФ напомнили, что штампы о месте регистрации и отношении к воинской обязанности остаются обязательными элементами внутреннего паспорта гражданина РФ. При этом ряд других сведений вносится в документ исключительно по желанию человека.

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