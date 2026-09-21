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В Самаре появились новые велопарковки для электросамокатов

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В Самаре появились новые велопарковки для электросамокатов

В Самаре сервис кикшеринга Юрент в рамках совместной работы с администрацией города приступил к отрисовке сети велопарковок с нанесенной на асфальт разметкой для средств индивидуальной мобильности. Всего в ближайшее время появится 62 новых парковочных места во всех районах города.

Инициатива реализована в рамках совместной работы по развитию городской инфраструктуры и повышению безопасности использования средств индивидуальной мобильности. Специальные разметки на парковках позволят поддерживать порядок на тротуарах, обеспечивая, тем самым, комфорт пешеходов и всех участников дорожного движения. Следить за тем, чтобы самокаты парковались правильно, а также своевременно перемещать устройства с переполненных парковок на менее заполненные будет специальная команда скаутов сервиса.

Новые парковки размещаются в точках высокого спроса пользователей — рядом с транспортными узлами, жилыми кварталами, деловыми центрами и популярными общественными пространствами.

Пожаловаться не неправильную парковку самокатов Юрент жители Самары могут через бот в мессенджерах Telegram или MAX @pdd_urent_bot. Для обращения необходимо направить фото с номером устройства, а также указать место и время фиксации нарушения.

Теги: Городской транспорт

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