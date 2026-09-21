Алиментщика отправили в колонию из Чапаевска

Житель г. Чапаевска на протяжении длительного времени уклонялся от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Избегая своих обязанностей по оказанию материальной помощи мальчику, мужчина накопил долг по алиментам в 1 миллион рублей.

За неисполнение своих родительских обязательств должник был привлечен к административной ответственности. Однако даже после 20 часов, проведенных за обязательными работами, выводов алиментщик не сделал и к погашению долга не преступил. В связи с этим сотрудниками отделения судебных приставов г. Чапаевска в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Рассмотрев материалы, суд постановил признать должника виновным в совершении преступления по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначить наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а в связи с тем, что ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности окончательный срок составил 1 год.