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Алиментщика отправили в колонию из Чапаевска

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Алиментщика отправили в колонию из Чапаевска

Житель г. Чапаевска на протяжении длительного времени уклонялся от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Избегая своих обязанностей по оказанию материальной помощи мальчику, мужчина накопил долг по алиментам в 1 миллион рублей.
За неисполнение своих родительских обязательств должник был привлечен к административной ответственности. Однако даже после 20 часов, проведенных за обязательными работами, выводов алиментщик не сделал и к погашению долга не преступил. В связи с этим сотрудниками отделения судебных приставов г. Чапаевска в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Рассмотрев материалы, суд постановил признать должника виновным в совершении преступления по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначить наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, а в связи с тем, что ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности окончательный срок составил 1 год.

Теги: Судебные приставы

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