С самарца взыскали моральный вред в пользу пострадавшей от его удара девушки

У жителя г. Самары, отдыхавшего в компании бывших однокурсников, неожиданно возник конфликт с одной из присутствующих девушек. На почве пробудившегося в нем чувства личной неприязни молодой человек нанес знакомой удар кулаком по голове, после чего та упала и потеряла сознание. Потерпевшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Помимо наказания в виде лишения свободы условно, суд обязал его также выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение на исполнение к судебным приставам Красноглинского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения ограничил должника в праве выезда за пределы страны Также в отношении молодого человека были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату и на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.