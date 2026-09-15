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В прямом эфире Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей о ремонте дорог

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Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев отвечает на вопросы жителей в эфире на «Прямой линии» ГТРК «Самара». Одна из актуальных тем - ремонт дорог, этому были посвящены сразу несколько вопросов.

Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев отвечает на вопросы жителей в эфире на «Прямой линии» ГТРК «Самара». Одна из актуальных тем - ремонт дорог, этому были посвящены сразу несколько вопросов.
Жительница села Малая Каменка Красноярского района обратила внимание главы региона
на состояние дороги от села до районного центра Красный Яр. Она очень изношена, и с каждым годом ситуация ухудшается, а по этой дороге, помимо транспорта населения, производится подвоз школьников, ездит маршрутный автобус. Женщина поинтересовалась, планируется ли ремонт и в какие сроки.
Вячеслав Федорищев заверил: дорогу отремонтируют в 2027 году – до конца октября. «Вы знаете, что уже последние несколько лет мы особое внимание уделяем дорогам, причем не только региональным, но и муниципальным. Фактически, увеличили в полтора раза дорожный фонд, или возможности бюджетные на то, чтобы дороги ремонтировать, в 2024 году. Сейчас год сбалансированного бюджета, поэтому их чуть меньше, но, вместе с тем, в следующем году мы планируем более масштабный ремонт. Дорога Красный Яр - Малая Каменка в планах на 27-й год стоит», - отметил он.
При этом, когда речь идет о ремонте дорог, подразумевается не только дорожное полотно, но и тротуары, остановки, освещение. «Комплексно, под ключ, чтобы не было ни одного элемента, который не был бы отремонтирован», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор также обозначил объем уже проведенных в этом году работ: отремонтировано 137 километров дорог, 17 мостов. Нормативное состояние региональных дорог увеличено с 40% до 50%. «Мы, конечно же, будем работать над тем, чтобы бюджетные возможности были больше, чтобы больше дорог ежегодно ремонтировали», - добавил он.
Также жители поинтересовались сроками завершения ремонта Обводного шоссе в Тольятти, который был начат еще в 2025 году.
Эта дорога является одним из основных выездов из города и частью опорной сети Самарской области. Глава региона объяснил ситуацию: «Мы себе наметили план в течение двух лет эту дорогу реализовать, начали в прошлом году, но жизнь вносит коррективы: это и огромная проектная работа, потому что мы там делаем и ливневки, и стоки, проезжую часть - полностью капитальный ремонт, тротуары, автоматический весогабаритный контроль. Все это в комплексе должно полностью на десятилетия эту дорогу обновить».
По словам губернатора, на объекте ответственный подрядчик. Работы, запланированные на этот год (12 км), уже заканчиваются. Сейчас проводится конкурс на следующий этап ремонта сроком на полтора года (7,5 км, 2027-2028 годы). «Но мы все заинтересованы в том, чтобы это было быстрее. Поэтому, если у нас экономика сработает по-другому немного, чем сейчас, если мы преодолеем до конца давление западных наших противников, которые по экономике пытаются наши предприятия просадить, то мы эту дорогу сделаем и в 2027 году. Проектная документация есть, все для этого есть», - сообщил Вячеслав Федорищев.
Еще одна просьба жителей касалась ремонта дороги Рождествено – Новинки – Шелехметь, она проходит по центру села, по ней ездит школьный автобус, рядом колледж.
Губернатор отметил, что знает об этой проблеме. Она была обозначена ранее на встрече с педагогами. «Я все поручения тогда дал, подготовлена проектно-сметная документация, мы в 2027 году ее сделаем, потому что у нас в Рождествено - замечательном небольшом, но очень важном для нас и красивом месте - не должно быть такое качество жизни, а дорога - это качество жизни. Поэтому все поручения даны. Я очень хорошо помню эту встречу с талантливыми педагогами, все, что они нам тогда отметили, мы обязательно сделаем, и эту дорогу тоже», - заверил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

 

Теги: В центре внимания Самара

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