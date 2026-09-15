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В парке Щорса в Самаре готовится к открытию фиджитал-центр для реабилитации ветеранов СВО

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Председатель РОО «Ветераны специальной военной операции Самарской области», генерал—лейтенант Андрей Колотовкин и Герой России Денис Портнягин вышли в эфир Прямой лини с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Председатель РОО «Ветераны специальной военной операции Самарской области», генерал—лейтенант Андрей Колотовкин и Герой России Денис Портнягин вышли в эфир Прямой лини с г       убернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым из фиджитал—центра, который готовится к открытию в парке Щорса в Самаре.

Фиджитал—центр — это современное пространство, где классический спорт и цифровые технологии объединяются в единую систему.

В прошлом году Ассоциация ветеранов СВО обратилась к губернатору с просьбой о строительстве таких центров. Ветераны отмечали, что участникам СВО, проходящим реабилитацию, необходимо обеспечить качественный доступ к спорту и современным цифровым технологиям.

Новый центр в парке Щорса — это модульное здание, которое включает в себя киберспортивную зону и открытые спортивные площадки. Уже закуплено современное оборудование: компьютеры, игровые приставки, мониторы, системы виртуальной реальности. «Отличный получается центр, все выполнено качественно. И в нашем регионе есть достойные спортсмены в этом направлении, есть сильная школа», — подчеркнул Герой России, ветеран специальной военной операции Денис Портнягин.

В ближайшие годы по всей Самарской области планируется строительство еще 20 подобных объектов, специально подготовленных и адаптированных для реабилитации участников СВО.

На Прямой Линии Андрей Колотовкин и Денис Портнягин обратились к Вячеславу Федорищеву с предложением: провести первые областные соревнования по фиджитал—спорту среди ветеранов СВО. «Просим поддержать нашу инициативу и провести турнир на Кубок Самарской области по фиджитал—спорту. Это еще одно направление для реабилитации и психологической разгрузки наших ребят».

Глава региона Вячеслав Федорищев поддержал идею: «Соревнования обязательно проведём, сделаем это кубком Самарской области. Более того, команды ветеранов из других регионов, это Ульяновская, Саратовская, Оренбургская, к нам хотят приехать на эту инфраструктуру и вместе с нами соревноваться. Если у нас всё получится в следующем году, буду предлагать коллегам в ПФО, чтобы мы провели такое мероприятие уже на уровне на уровне округа».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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