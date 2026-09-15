В ходе прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев рассказал об обеспечении безопасности

Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев проводит прямую линию.

Трансляция прямого эфира ведется на ведущих телеканалах губернии: «Россия 24», «Самара 24», «Самара 450», «Тольятти 24», а также радиостанциях «Радио России», «Самара 450» и официальных цифровых ресурсах регионального правительства и в социальных сетях медиахолдингов ГТРК «Самара» и «Самара 450», «Самара-ГИС».

На связи находятся также члены правительства Самарской области, главы городов и районов, Центр управления регионом.

К началу эфира на прямую линию губернатора поступило более трех тысяч обращений, в числе которых инициативы, просьбы и жалобы. Диалог главы региона с жителями начался с вопросов безопасности, которые в современных реалиях имеют особое значение.

«Террористический режим пытается дестабилизировать обстановку, посеять определенную панику, – отметил Вячеслав Федорищев. – На самом деле система безопасности, система обеспечения ПВО работают так, чтобы в полной мере обеспечивать безопасность».

Глава региона акцентировал, что в Самарской области в соответствии с Указом Президента Владимира Путина создан отряд «БАРС-КРЫЛЬЯ». «Это наше региональное подразделение из числа резервистов, более тысячи человек. У нас уже порядка 80 мобильных огневых групп. Они все обеспечены самым лучшим оборудованием, которое позволяет эффективно работать и днем, и ночью. Специальные службы, правоохранительные органы, ПВО, армия России – все работают с одной целью – обеспечить безопасность региона», – подчеркнул губернатор.

В прямом эфире Вячеслав Федорищев отдельно поблагодарил спасателей, которые устраняют последствия вражеских атак, и жителей – за терпение в такое нелегкое время.

«Не доверяйте никакой информации, кроме официальной, – сказал губернатор, обращаясь к самарцам. – Противник пытается информационно работать. У него не получится, потому что все информированы. Думаю, что за последние три месяца, когда участились прилеты, все знают, как действовать в случае беспилотной или ракетной опасности».

Вячеслав Федорищев также сообщил, что в регионе обеспечена работа укрытий. Он подчеркнул, что для этих целей используется и инфраструктура метрополитена: в случае, когда объявлена ракетная опасность, и жителям необходимо покинуть общественный транспорт. Министерство региональной безопасности, по словам руководителя области, проверяет эвакуационные пути и убежища различных объектов инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено доступности укрытий в многоквартирных домах. Жители дома 7А по улице Зои Космодемьянской в Новокуйбышевске и нескольких домов по улицам Ново-Вокзальная и Аминева в Самаре сообщили о закрытых дверях укрытий во время воздушной тревоги и обратились к главе региона с просьбой помочь в решении вопроса.

«Пришли во время воздушной тревоги к закрытой двери. Хорошо, что в соседнем доме было все открыто, как положено», – говорится в одном из сообщений, поступившем на прямую линию.

«Зона ответственности управляющих компаний – чтобы укрытия были по-настоящему комфортно оборудованы, – сказал губернатор. – Не все управляющие компании ответственны. ГЖИ ведет системную работу по повышению их дисциплины».

Глава региона заверил, что по указанным адресам врио министра по региональной безопасности Александр Шарков совместно с врио руководителя государственной жилищной инспекции Георгием Степаняном лично приедут на место и проверят.

Руководитель области также отметил, что у глав муниципалитетов такая задача в числе основных. «Перед 1 сентября они проверяли безопасность школ, параллельно занимались убежищами и укрытиями. Сейчас это их первый приоритет. Поэтому адреса отработаем. Всех граждан прошу сообщать, если в их домах убежища закрыты или находятся в запущенном состоянии», – обратился глава региона к жителям.