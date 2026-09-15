В Волжском районе идет строительство бассейна «Ария»

В Волжском районе в рамках государственно-частного партнерства идет строительство бассейна «Ария». Об этом написал в своем канале в МАКС Вячеслав Федорищев.

– Это будет современный спорткомплекс, который станет доступным как для детей, так и взрослых. Сегодня приехал на объект, расположенный в логистическом парке «Преображенка-2», познакомился с инвестором - руководством компании ООО «СамараТрансАвто-2000».

Основной бассейн создан по олимпийским стандартам – 50×25 метров. Есть еще и детский 9×4,5 метра и универсальный спортзал. Объект находится в финальной стадии готовности. Сейчас идут отделочные работы во всех помещениях. Уже в скором времени спортобъект будет запущен.

Отличные условия для занятий спортом созданы в микрорайоне «Южный город». Сегодня для начинающих спортсменов провели мастер-класс олимпийские чемпионы по плаванию – Александра Пацкевич, Евгений Рылов и Сергей Фесиков. Организовал его - Герой России, мой помощник Денис Портнягин. Уверен, ребята запомнят эту тренировку и всегда будут стремиться к победам, проявляя свою волю и характер, – подчеркнул глава региона.

Фото: Вячеслав Федорищев