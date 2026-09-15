«Дом Рябинина-Ивановых» и «Дом Сажина» в Самаре отреставрируют инвесторы

В Самаре определили инвесторов, которые отреставрируют два объекта культурного наследия — «Дом Рябинина-Ивановых» (ул. Ленинская, 201) и «Дом Сажина» (ул. Ленинская, 159-161 / ул. Вилоновская, 66). По итогам аукциона, проведенного Агентством развития исторической Самары, ими выступят ИП Захарова Е.П. и ООО «Гестион 39».



После торгов инвесторы совместно со специалистами Агентства развития исторической Самары завершат согласование инвестиционно реставрационных договоров. Следующий этап — разработка проектов. Важно, что перед выставлением на торги каждый объект проходит комплексную проверку, а также историческую и архитектурную оценку, это позволяет точно определить объем и специфику необходимых работ.



На данный момент в аукционе продолжают участвовать 5 ОКН:

- Здание реального училища (ул. Алексея Толстого, угол Комсомольской, 33–31/18);

- ул. Алексея Толстого, 84;

- Дом потомственного почётного гражданина купца К.И. Курлина (ул. Водников, 84);

- Дом Сурошникова (ул. Степана Разина, 82 / ул. Венцека, 33);

- Усадьба купца Ф.М. Слюсарева (ул. Алексея Толстого, 36 / ул. Комсомольская, 23).



Всего для реставрации были определены 11 зданий, инвесторы для первых четырех объектов были определены в феврале 2026 года. Реставрация ОКН будет проходить по новому механизму, разработанному администрацией города Самары совместно с Агентством развития исторической Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары