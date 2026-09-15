Студентка из Самарской области представляет регион на Чемпионате высоких технологий

Финальные состязания стартовали в Великом Новгороде. Они объединили участников из всех регионов России и 30 зарубежных стран.

Самарскую область в компетенции «Специалист по контролю качества транспортных логистических процессов» представляет студентка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Ангелина Терёхина. Вместе с ней на финал отправилась эксперт-наставник Юлия Олеговна Савельева.

Главная тема чемпионата в этом году – развитие транспортной отрасли. Это направление сегодня во многом определяет скорость развития экономики, а значит требует новых решений, технологий и специалистов, способных работать на перспективу.

Чемпионат высоких технологий является частью движения «Профессионалы» и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Организатор – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фото: Министерство образования Самарской области