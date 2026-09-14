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Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области, таких как АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»; ЗАО «Самарский завод «КВОиТ»; АО «Самарский завод электромонтажных изделий»; АО «ТЯЖМАШ»; ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология», «Самарский резервуарный завод»; ГК «Акрон Холдинг» и ПАО «ОДК-Кузнецов».

«Как председателю комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», для меня принципиально важно, чтобы Самарская область была передовым и крупнейшим промышленным центром России, который обладает колоссальным кадровым, научным и технологическим потенциалом. Вопросам развития промышленности, импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета — самое пристальное и серьезное внимание», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На встрече обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК».

«Мы не будем останавливаться, будем работать и инвестировать, будем для вас заказчиками, — сказал Леонид Михельсон, обращаясь к участникам совещания. — Надо заниматься импортозамещением, изобретать новое, но оно обязательно должно быть экономически целесообразным. Очень важно быть конкурентоспособными».

Губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил Леонида Михельсона за постоянное внимание к Самарской области.

«Инвестиции у нас не останавливаются. Наоборот, мы видим по этому году рост в абсолютном выражении, причем инвестируют разные отрасли экономики. Мы нарастили наши возможности Фонда развития промышленности, чтобы помогать кооператорам здесь. Да, это не такой большой объем, как федеральный Фонд развития промышленности, но это то плечо, которое мы подставляем. Кроме того, продолжаем активно развивать в Новокуйбышевске, в Тольятти, в Сызрани особые территории, сами строим инфраструктуру с тем, чтобы бизнес заезжал в готовые площадки. Сегодня хотел сказать спасибо всем предприятиям, которые здесь присутствуют, потому что все они абсолютно системные, технологичные, порядочные: применяют новые подходы с соблюдением традиций, системно выполняют заказы», — добавил глава региона.

Также во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Леонид Симановский и Герой России Денис Портнягин.

 

Фото: Иван Макеев

Теги: В центре внимания Самара

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