Сегодня в Сергиевском районе произошло ДТП с пострадавшим

Сегодня в 11:00 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Сургут.

На место вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги автомобиля Foton Aumark.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля, госпитализирован.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля.

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»