Сегодня в Сергиевском районе произошло ДТП с пострадавшим

Сегодня в 11:00 в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Сургут.
На место вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги автомобиля Foton Aumark.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля, госпитализирован.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили систему электропитания автомобиля.
Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»