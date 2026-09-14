Количество ДТП с электросамокатами в России выросло на 37%

За январь – август 2026 года в России произошло 3,4 тыс. аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД. Не выжил 51 человек, ранено 3,6 тыс. (+40%). 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками.

Больше всего аварий — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост — в Татарстане (+167%), Санкт-Петербурге (+129%), Краснодарском крае (+63%) и Челябинской области (+61,9%).

Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года восемь лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад — эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась: рост начался еще в апреле (+8%), а сейчас темпы ускорились.