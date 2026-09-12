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Самарская область подверглась крупной атаке беспилотников

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Самарская область подверглась крупной атаке беспилотников

Самарская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 12 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В Самарской области при попытке атаки беспилотников на промышленные предприятия одного человека госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, эвакуационные мероприятия прошли организованно. В результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов, для жителей развернули пункт временного размещения.

Отмечается, что на месте работает оперативный штаб, специалисты собирают информацию и занимаются ликвидацией последствий, пишут "Известия".

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