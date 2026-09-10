Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года

Благоустройство общественных пространств – важный элемент развития регионов. В том числе и Самарской области. Оно меняет облик населённых пунктов и улучшает качество жизни людей.

Положительные изменения происходят, в том числе, благодаря реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», с 2025 года интегрированного в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В 2026 году победителями XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, пятого конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа и первого конкурса для воссоединённых и приграничных регионов стали 294 проекта.