В Самарской области речные перевозчики могут получить субсидии на ремонт судов

Министерство транспорта Самарской области 9 сентября 2026 года вынесло на публичное обсуждение инициативу о предоставлении речным перевозчикам субсидий на ремонт судов.

Меры поддержки будут оказываться после заключения соответствующего договора за счет средств областного бюджета.

Общественное обсуждение продлится до 17 сентября 2026 года. Замечания и предложения принимают по адресу: 443086, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 503, а также на электронную почту ShaidulinaIH@samregion.ru, пишет СитиТрафик.