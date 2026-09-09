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Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок
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Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок

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9 сентября спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

9 сентября спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Актуальность проведения урока вызвана социальной значимостью мероприятий направленных на обеспечение безопасности детей в повседневной жизни и в условиях ЧС. Занятия с учениками первых, вторых и третьих классов проводилось с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения и основам безопасного поведения в различных ситуациях.

Учащихся познакомили с профессией спасатель. Ребятам рассказали о действиях при возгорании бытовой техники дома и правилах поведения на улице. Как правильно оказывать первую помощь пострадавшему. С наступлением заморозков были затронуты опасности тонкого льда на водных объектах.

В конце урока спасатели ответили на вопросы учащихся по теме занятия, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: Мероприятия Самара

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