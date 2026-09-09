Губернатор Вячеслав Федорищев и Председатель Госдумы Вячеслав Володин провели рабочую встречу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провели рабочую встречу. В ней также принял участие депутат ГД от региона Леонид Симановский.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития и законодательные инициативы Самарской области, в том числе уже внесенные на рассмотрение в ГД.

Отдельно Вячеслав Федорищев рассказал о реализации в регионе национальных проектов, крупных инфраструктурных и инвестиционных программ, уделив отдельное внимание особой экономической зоне «Тольятти».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области