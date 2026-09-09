Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба под председательством Александра Новака

Сегодня, 9 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании федерального штаба по газификации, которое прошло в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

Ключевой темой повестки стало исполнение программы догазификации в субъектах Российской Федерации.

В Самарской области работа ведется в соответствии с региональной программой газификации и догазификации населенных пунктов Самарской области, а также с использованием механизмов национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В числе основных инфраструктурных показателей – доведение газа до границ земельных участков. В настоящее время в населенных пунктах региона таких домовладений более 24 тысяч. Также свыше 17 тысяч семей, воспользовавшись возможностями программы, уже пользуются голубым топливом.

Вместе с тем отдельное внимание уделяется вопросам подключения к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах региона.

«По поручению Главы государства Владимира Владимировича Путина расширяем программу и на садоводческие товарищества. Провели инвентаризацию. Определили: более 54 тыс. земельных участков и 11 тыс. домовладений в 450 СНТ имеют возможности для подключения. Работа большая, системная. И здесь говорим не столько про цифры, сколько про комфорт, тепло и новые возможности», – отметил Вячеслав Федорищев.

Повышение уровня газификации напрямую влияет на улучшение качества жизни людей. Вопросы обеспечения граждан энергоресурсами находятся на особом контроле регионального правительства и соответствуют задачам Народной программы.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области