В Самаре состоялось открытие VII Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»

Вчера состоялось открытие VII Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Фестиваль стартовал яркой премьерой оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

На церемонии открытия министр культуры Самарской области Ирина Калягина передала слова приветствия в адрес фестивали от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: «Сегодня мы имеем уникальную возможность погрузиться в мир музыки, созданной гением, оставившим неизгладимый след в мировой истории искусства и культуры. Музыка Шостаковича по-прежнему звучит актуально и современно, отражая глубокие человеческие чувства и переживания, объединяя людей вокруг наших духовно-нравственных ценностей, которые и сегодня помогают нам преодолевать трудности и побеждать».

В программе фестиваля представлены не только произведения самого Шостаковича, но и работы современных композиторов, вдохновлённых его наследием. Впереди фестивальные дни, наполненные выступлениями ведущих исполнителей, оркестров и театров России и мира.

Что ждет гостей фестиваля на этой неделе:

9 сентября на сцене Самарской филармонии прозвучит концерт «От Шостаковича до наших дней», посвященный 85-летию основанной Дмитрием Шостаковичем Самарской организации Союза композиторов России. В фойе филармонии в этот вечер будет открыта выставка Российского национального Музея музыки «Двойной портрет на фоне века».

13 сентября впервые в Самаре на сцене Самарской филармонии представят русский фьюжн-проект «Из варяг в греки» с участием джаз-хора Свердловской детской филармонии, солистов содружества «этно-сфера», музыкального руководителя Дмитрия Волосникова, солиста Сергея Старостина (вокал, гусли, рожок г. Москва), композитора Сергея Филатова (г. Москва) и академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

В начале следующей недели, 15 сентября, на малой сцене Самарского театра оперы и балета в рамках концерта «Композиторы России» прозвучит камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка как выдающихся корифеев XX века Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского, так и современных российских композиторов - Павла Левадного, Леи Витковской, Василия Тонковидова, Илоны Дягилевой, Александра Бердюгина, Светланы Мышиной, Аллы Виноградовой и Марка Левянта.

Фото: минкульт СО