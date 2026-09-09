Самарцев приглашают на «Кросс нации»

26 сентября на лыжной базе «Чайка» состоится всероссийский день бега «Кросс нации», приуроченный к Году единства народов России.
В программе: массовый забег на 1000 м, спортивные забеги на 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах.
Зарегистрироваться на мероприятие можно прямо сейчас на Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport?sort=state..
Комиссия по допуску будет работать с 21 сентября в «МТЛ-2» (Самара, Советской Армии, 253в).
Старты «Кросса нации» также пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, других городах и селах Самарской области.
Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится по госпрограмме «Спорт России» с целью вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Участие бесплатное. 0+
Фото: минспорт СО