Самарцев приглашают на «Кросс нации»

26 сентября на лыжной базе «Чайка» состоится всероссийский день бега «Кросс нации», приуроченный к Году единства народов России.



В программе: массовый забег на 1000 м, спортивные забеги на 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах.



Зарегистрироваться на мероприятие можно прямо сейчас на Госуслугах по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport?sort=state..



Комиссия по допуску будет работать с 21 сентября в «МТЛ-2» (Самара, Советской Армии, 253в).



Старты «Кросса нации» также пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном, других городах и селах Самарской области.



Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится по госпрограмме «Спорт России» с целью вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом.



Участие бесплатное. 0+

Фото: минспорт СО