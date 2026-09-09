Самарская областная библиотека для молодежи начинает тур по учебным заведениям Самары с открытыми показами цикла серии фильмов "Настоящая" от ВОД "Волонтеры культуры"!

Первая встреча в новом учебном году со студентами 1-го курса Поволжского государственного колледжа. Ребята посмотрели и обсудили серию про женщин и традиции народов Кабардино-Балкарии!

Первая серия — посвящена мордовской женщине и традициям народов мокши и эрзи.

Вторая серия — посвящена культуре кабардинцев и балкарцев — народов, которые веками живут рядом в Кабардино-Балкарии, сохраняя свою самобытность и одновременно формируя общее культурное пространство.

«Большуха» – так у поморов называли главную женщину в доме. Ту, на которой держались семья и хозяйство, которая принимала решения и растила детей. Пока мужчины уходили в море, поморка становилась хозяйкой дома – самостоятельной, сильной и ответственной за всех. И об этом третья серия!

Ну а сама серия фильмов «Настоящая» — проект о народах России, нашей многонациональности, общих вопросах и разных взглядах на привычные вещи. Каждый фильм расскажет о женщинах разных народов России. О том, как культура живёт не в книгах и музеях, а в человеке и тесно переплетается с его повседневной жизнью.

Фото: минкульт СО