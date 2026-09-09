Полицейские встретились с самарскими школьниками

В Самаре сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области встретились с учащимися одной из образовательных организаций города.



В рамках мероприятия полицейские рассказали юношам и девушкам особенности службы в органах внутренних дел, о повседневных задачах сотрудников, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Отдельное внимание спикеры уделили ведомственному образованию, подробно разъяснив порядок поступления в вузы МВД России, требования к абитуриентам и специфику обучения.



Кроме того, полицейские поговорили с ребятами о значении понятий «экстремизм» и «терроризм», напомнили об ответственности за распространение информации, разжигающей ненависть и вражду, и дали практические советы, как избежать рисков в сети Интернет.



В завершение сотрудники полиции ответили на все вопросы участников мероприятия и подчеркнули, что такие встречи помогают формировать у молодёжи реалистичное представление о службе в органах внутренних дел, а также способствуют развитию правовой культуры и цифровой гигиены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области