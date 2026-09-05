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Полицейские разыскали самарского подростка после публикации видео, на котором он несколько раз ударяет флагом РФ о тротуар

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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети.

Полицейские провели проверку по факту публикации видеоролика. В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлен видеоролик, где подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Самара

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