В Самарской области полицейские, в преддверии нового учебного года, проверяют техническое состояние школьных автобусов

В рамках комплекса мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году на территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку транспортных средств, задействованных в перевозке детей в образовательные организации.

Особое внимание полицейскими уделяется обеспечению безопасности юных пассажиров: госавтоинспекторы контролируют техническое состояние автобусов и соблюдение установленных требований к организации перевозок.

Так, в Новокуйбышевске и Чапаевске осмотр школьных автобусов провели госавтоинспекторы, старшие государственные инспекторы технического надзора и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

Полицейские проверили исправность рулевого управления и тормозной системы, осмотрели внешние световые приборы; оценили степень износа протектора шин, сверили наличие и актуальность всех необходимых документов для осуществления перевозки школьников.

Сотрудники полиции обратили внимание н наличие и работоспособность ремней безопасности, проверили работу громкоговорителей, проблескового маячка и выдвижной подножки, удостоверились в наличии аптечки и огнетушителя.

Полицейские отметили, что все представленные транспортные средства оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации, что соответствует требованиям технического регламента.

Сотрудники полиции провели инструктаж водительского состава, в ходе которого рассказали о важности соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности во время движения автобуса.

По итогам проверки установлено, что школьные автобусы отвечают нормам и требованиям безопасности и готовы к безопасной перевозке юных пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области